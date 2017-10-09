Неймар и Дани Алвес сыграли в теннисбол против Коутиньо и Габриэла Жезуса

Игроки сборной Бразилии Неймар, Дани Алвес, Филиппе Коутиньо и Габриэл Жезус на одной из тренировок своей команды сыграли в теннисбол. Смотрите, что из этого получилось.

Напомним, Неймар склоняет Коутиньо к переходу в ПСЖ. | soccernews.ru