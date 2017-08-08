Неймар и Дани Алвес зазывают в ПСЖ еще одного бывшего игрока "Барселоны"

Игроки французского ПСЖ Неймар и Дани Алвес зазывают стать их одноклубниками еще одного бывшего игрока каталонской "Барселоны".

Как информирует The Sun, бразильцы связались с форвардом лондонского "Арсенала" Алексисом Санчесом, чтобы убедить его перебраться в Париж.

Отметим, что сам чилиец уже выражал желание покинуть "канониров" текущим летом, однако из-за нежелания клуба расставаться с ним, был вынужден начать предсезонную подготовку в своей нынешней команде.

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