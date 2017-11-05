Неймар и Эмери обсудили свои взаимоотношения

Главный тренер французского ПСЖ Унаи Эмери и главная звезда его команды Неймар в личной беседе обсудили свои взаимоотношения.

Как информирует Telefoot, беседа между наставником парижан и бразильцем состоялась во вторник - перед матчем Лиги Чемпионов против бельгийского "Андерлехта". Разговор оказался достаточно плодотворным и конструктивным, так как сторонам удалось достичь взаимопонимания по проблемным вопросам.

Напомним, вчера ПСЖ без Неймара разгромил "Анжер". | soccernews.ru