Неймар и Эмери обсудили свои взаимоотношения

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Неймар и Эмери обсудили свои взаимоотношенияГлавный тренер французского ПСЖ Унаи Эмери и главная звезда его команды Неймар в личной беседе обсудили свои взаимоотношения.

Как информирует Telefoot, беседа между наставником парижан и бразильцем состоялась во вторник - перед матчем Лиги Чемпионов против бельгийского "Андерлехта". Разговор оказался достаточно плодотворным и конструктивным, так как сторонам удалось достичь взаимопонимания по проблемным вопросам.

Напомним, вчера ПСЖ без Неймара разгромил "Анжер". | soccernews.ru

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