Неймар и еще два игрока ПСЖ заразились коронавирусом

Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар заразился коронавирусом, сообщает официальный Twitter французского клуба.

В клубе приняли все необходимые меры согласно медицинскому протоколу. Также коронавирус обнаружен у полузащитников Ленадро Паредеса и Анхеля Ди Марии. Все три игрока отдыхали на Ибице. Также вместе с ними отдыхали Мауро Икарди, Андер Эррера и Кейлор Навас.

28-летний Неймар выступает за ПСЖ с 2017 года, провел за клуб 85 матчей во всех турнирах, забил 70 голов и отдал 41 результативную передачу.

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