Неймар и ещё пять игроков ПСЖ пропустят матч с "Амьеном"

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Неймар и ещё пять игроков ПСЖ пропустят матч с "Амьеном"

Сразу шесть игроков ПСЖ пропустят матч десятого тура чемпионата Франции против "Амьена", сообщает официальный сайт клуба.

Так, Колен Дагба, Лайвин Курзава и Дани Алвес продолжают восстанавливаться после травм, а Томас Менье, Тиаго Силва и Неймар получили дополнительный отдых в преддверии важного поединка с "Наполи" в Лиге Чемпионов.

Напомним, что матч ПСЖ - "Амьен" состоится сегодня в 18:00 по московскому времени.

А с "Наполи" парижане сыграют в среду, 24 октября.

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