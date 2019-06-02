Неймар и Гризманн хотят перейти в "Барселону"

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Неймар и Гризманн хотят перейти в "Барселону"
Французский нападающий мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн и бразильский форвард ПСЖ Неймар намерены перейти в "Барселону" в летнее трансферное окно, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, оба футболиста хотят играть в одной команде вместе с капитаном каталонского клуба Лионелем Месси

Напомним, что сумма отступных в контракте 28-летнего Гризманна составляет 120 миллионов евро, и он уже объявил об уходе из "Атлетико". Что касается Неймара, то он может быть обменян на полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо.

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