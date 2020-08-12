Неймар и Икарди в стартовом составе ПСЖ на матч против "Аталанты"
"Аталанта" и ПСЖ назвали стартовые составы на матч 1/4 финала Лиги Чемпионов.
"Аталанта": Спортьелло, Госенс, Толои, Кальдара, Хатебур, Гомес, де Рон, Пашалич, Фройлер, Гимшити, Сапата.
ПСЖ: Навас, Керер, Маркиньос, Тиаго Силва, Бернат, Гуйе, Эррера, Сарабия, Кимпембе, Неймар, Икарди.
Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
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