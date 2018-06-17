Неймар и компания вступают в бой: Бразилия встретится со Швейцарией

Бразилия – Швейцария

Стадион: Ростов-Арена

Начало матча: 21:00

Арбитр: Сесар Рамос (Мексика)

Чемпионат мира добрался до Ростова-на-Дону, где свой первый матч на турнире проведут сборные Швейцарии и Бразилии. Тите привез в Россию очень мощный состав, который должен претендовать на высокие места. В отборочном цикле бразильцы смотрелись очень уверенно, став первой командой во всем мире, которая получила путевку на ЧМ.

Бразилия пять раз побеждала на мундиалях и намерена замахнуться на шестой кубок. Последний успех датирован 2002 годом, когда феноменальная игра Роналдо позволила его команде завоевать титул. Затем у команды наметился спад, звезды постепенно завершали карьеру, заменить их оказалось некому. В 2006 году Бразилия уступила в четвертьфинале французам. Затем через четыре года в ЮАР до той же стадии, уступив голландцам. Тренер Дунга отошел от привычной игры сделав ставку на прагматичность, но успеха это не принесло.

Большие надежды возлагались на домашний ЧМ, хотя по составу бразильцы уступали конкурентам. Команда дошла до полуфинала, но там Бразилию ждал позор, она проиграла 7:1 немцам (самое крупное поражение в истории).

Сейчас команда более сыгранная, состав намного сильнее, поэтому болельщики надеются на успешное выступление на полях России.

Швейцарцы являются крепкой европейской командой, которая всегда претендует на выход из группы. Хотя в целом ее потолок – это 1/8 финала, куда Швейцария пробивалась на трех последних ЧМ. В этот раз кампания у команды Петковича достаточно серьезная, поэтому даже второе место занять будет очень сложно.

Интересные факты противостояния:

Команды один раз встречались на ЧМ, сыграв 2:2 в 1954 году.

Бразильцы не проигрывают в стартовых матчах ЧМ с 1934 года. С тех пор они выиграли 16 раз и дважды сыграли вничью. Оба поражения пришлись на первые два мировых первенства.

Штефан Лихштайнер может провести сотую игру за сборную Швейцарии.

Ориентировочные составы

Бразилия: Алисон; Данило, Тиаго Силва, Миранда, Марсело; Каземиро, Паулиньо, Филиппе Коутиньо; Виллиан, Габриэл Жезус, Неймар

Швейцария: Ян Зоммер; Штефан Лихтштайнер, Фабиан Шер, Мануэль Аканджи, Рикардо Родригес; Валон Бехрами, Гранит Джака; Джердан Шакири, Блерим Джемайли, Стивен Цубер; Харис Сеферович

Прогноз на матч Бразилия – Швейцария

Бразильцы постараются уже в первом матче добыть три очка, наверняка они закроют соперника на его половине поля и будут пытаться уже в первом тайме забить несколько голов, чтобы у швейцарцев не было возможности окончательно закрыться на своей половине поля.

Букмекеры предлагают на победу Бразилии коэффициент 1.4, на ничью – 4.9, на Швейцарию – 9.2.

Вячеслав Горбачев | http://soccernews.ru

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