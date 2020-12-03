Неймар и Мактоминей едва не подрались во время матча "Манчестер Юнайтед" - ПСЖ

После завершения первого тайма матча 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Манчестер Юнайтед" - ПСЖ произошёл конфликт между Неймаром и Скоттом Мактоминеем.

Ещё во время игры шотландец наступил на бразильца в ходе единоборства, а после свистка толкнул в спину.

В итоге футболисты едва не подрались, стычку предотвратил защитник "красных дьяволов" Виктор Линделёф.

Матч завершился победой ПСЖ со счётом 3:1, два из трёх голов парижан забил Неймар.

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