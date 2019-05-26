Неймар и Мбаппе намерены остаться в ПСЖ
Нападающие ПСЖ Килиан Мбаппе и Неймар не планируют покидать команду в летнее трансферное окно, сообщает Telefoot.
По сведениям издания, оба футболиста решили остаться в клубе. Неймар надеется выиграть с клубом Лигу Чемпионов. Что касается Мбаппе, то он надеется добиться увеличения своего влияния в клубе.
Ранее сообщалось, что интерес к 27-летнему Неймару и 20-летнему Мбаппе проявляет мадридский "Реал".
В нынешнем сезоне ПСЖ стал чемпионом Франции, но не сумел добиться успеха во всех остальных турнирах.
Не пропустите: ПСЖ интересуется Льорисом в качестве замены Буффону. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Локомотив" вышел в Лигу Чемпионов, "Краснодар" сыграет в квалификации
-
Чалов - лучший бомбардир чемпионата России-2018/19
-
"Зенит", "Ахмат" и "Урал" добились побед в заключительном туре чемпионата России
-
Главные новости дня: 25 мая
-
Бартомеу поддержал Вальверде после проигрыша "Барселоны" в финале Кубка Испании
Лента новостей
-
"Торпедо" Колыванова и "Текстильщик" Бояринцева завоевали путевки в ФНЛ
-
Неймар и Мбаппе намерены остаться в ПСЖ
-
1
Спортдиректор "Ювентуса": "Никаких переговоров с Гвардиолой не было"
-
Арбитр травмировал игрока сборной Бразилии в матче чемпионата Китая
-
Суарес: "Я пропустил финал Кубка Испании не по своей воле"
-
"Торино" обыграл "Лацио", но не пробился в Лигу Европы (видеообзор)
-
1
Бабаев: "ЦСКА второй раз обходит "Спартак" на финише. Мелочь, но приятно"
-
2
Фанаты "Спартака" раскритиковали команду за пятое место в чемпионате России-2018/19
-
1
Кафельников: "Не уверен, что Зобнин и Джикия останутся в "Спартаке"
-
Кононов обвинил вратаря в поражении "Спартака" от "Оренбурга"
-
1
"Спартак" установил клубный антирекорд по числу голов за сезон
-
Анюков, скорее всего, покинет "Зенит"
-
Гончаренко: "Влашич и Бекао хотят остаться в ЦСКА"
-
Бердыев: "Не готов сказать, покину "Рубин" или нет"
-
Дзюба - лучший ассистент РПЛ в сезоне-2018/19
-
1
Аленичев покинул пост главного тренера "Енисея"
-
Румменигге: "Ковач останется главным тренером "Баварии"
-
Определились участники стыковых матчей за место в РПЛ
-
Моуринью назвал критерии для выбора нового клуба
-
ЦСКА обошел "Спартак" в чемпионате России и попал в групповой турнир Лиги Европы
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|38
|91
|2
|Лилль
|38
|75
|3
|Лион
|38
|72
|4
|Сент-Этьен
|38
|66
|5
|Марсель
|38
|61
|6
|Монпелье
|38
|59
|7
|Ницца
|38
|56
|8
|Реймс
|38
|55
|9
|Ним
|38
|53
|10
|Ренн
|38
|52
|11
|Страсбур
|38
|49
|12
|Нант
|38
|48
|13
|Анжер
|38
|46
|14
|Бордо
|38
|41
|15
|Амьен
|38
|38
|16
|Тулуза
|38
|38
|17
|Монако
|38
|36
|18
|Дижон
|38
|34
|19
|ФК Кан
|38
|33
|20
|Генгам
|38
|27