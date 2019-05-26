Неймар и Мбаппе намерены остаться в ПСЖ

Теги псжнеймаркилиан мбаппе

Неймар и Мбаппе намерены остаться в ПСЖ
Нападающие ПСЖ Килиан Мбаппе и Неймар не планируют покидать команду в летнее трансферное окно, сообщает Telefoot.

По сведениям издания, оба футболиста решили остаться в клубе. Неймар надеется выиграть с клубом Лигу Чемпионов. Что касается Мбаппе, то он надеется добиться увеличения своего влияния в клубе.

Ранее сообщалось, что интерес к 27-летнему Неймару и 20-летнему Мбаппе проявляет мадридский "Реал".

В нынешнем сезоне ПСЖ стал чемпионом Франции, но не сумел добиться успеха во всех остальных турнирах.

Не пропустите: ПСЖ интересуется Льорисом в качестве замены Буффону. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

ЦСКА обошел "Спартак" в чемпионате России и попал в групповой турнир Лиги Европы

ЦСКА обошел "Спартак" в чемпионате России и попал в групповой турнир Лиги Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 38 91
2 Лилль Лилль 38 75
3 Лион Лион 38 72
4 Сент-Этьен Сент-Этьен 38 66
5 Марсель Марсель 38 61
6 Монпелье Монпелье 38 59
7 Ницца Ницца 38 56
8 Реймс Реймс 38 55
9 Ним Ним 38 53
10 Ренн Ренн 38 52
11 Страсбур Страсбур 38 49
12 Нант Нант 38 48
13 Анжер Анжер 38 46
14 Бордо Бордо 38 41
15 Амьен Амьен 38 38
16 Тулуза Тулуза 38 38
17 Монако Монако 38 36
18 Дижон Дижон 38 34
19 ФК Кан ФК Кан 38 33
20 Генгам Генгам 38 27
Полная таблица

топ-5 тегов