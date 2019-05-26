Неймар и Мбаппе намерены остаться в ПСЖ



Нападающие ПСЖ Килиан Мбаппе и Неймар не планируют покидать команду в летнее трансферное окно, сообщает Telefoot.

По сведениям издания, оба футболиста решили остаться в клубе. Неймар надеется выиграть с клубом Лигу Чемпионов. Что касается Мбаппе, то он надеется добиться увеличения своего влияния в клубе.

Ранее сообщалось, что интерес к 27-летнему Неймару и 20-летнему Мбаппе проявляет мадридский "Реал".

В нынешнем сезоне ПСЖ стал чемпионом Франции, но не сумел добиться успеха во всех остальных турнирах.

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