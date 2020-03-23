Неймар и Мбаппе не попали в символическую сборную лучших игроков в истории ПСЖ по версии L'Equipe
Авторитетное французское издание L'Equipe представило собственную версию символической сборной лучших игроков в истории ПСЖ.
Примечательно, что в состав не попали две главные звезды нынешней команды Неймар и Килиан Мбаппе.
Вратарь: Бернар Лама;
Защитники: Лоран Фурнье, Рикардо Гомес, Маркиньос, Габриэль Хайнце;
Полузащитники: Марко Верратти, Блез Матюиди, Раи, Роналдиньо;
Нападающие: Джордж Веа, Златан Ибрагимович.
Главный тренер: Карло Анчелотти.
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