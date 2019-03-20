Неймар и Мбаппе останутся в ПСЖ

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Неймар и Мбаппе останутся в ПСЖ

Нападающие Неймар и Килиан Мбаппе, несмотря на многочисленные слухи, останутся в ПСЖ.

Как сообщает ESPN, представители звёздных футболистов встретились с руководством парижан и заверили боссов клуба, что летом не будет подниматься вопрос об уходе форвардов.

ПСЖ также хочет сохранить бразильца и француза, несмотря на проблемы с финансовым фэйр-плей.

В текущем сезоне 27-летний Неймар сыграл за ПСЖ 23 матча, забил 20 мячей и сделал 11 ассистов. В активе 20-летнего Мбаппе 34 игры, 30 голов и 15 результативных передач.

Контракты обоих игроков с клубом рассчитаны до 2022 года.

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