Неймар и Мбаппе останутся в ПСЖ
Нападающие Неймар и Килиан Мбаппе, несмотря на многочисленные слухи, останутся в ПСЖ.
Как сообщает ESPN, представители звёздных футболистов встретились с руководством парижан и заверили боссов клуба, что летом не будет подниматься вопрос об уходе форвардов.
ПСЖ также хочет сохранить бразильца и француза, несмотря на проблемы с финансовым фэйр-плей.
В текущем сезоне 27-летний Неймар сыграл за ПСЖ 23 матча, забил 20 мячей и сделал 11 ассистов. В активе 20-летнего Мбаппе 34 игры, 30 голов и 15 результативных передач.
Контракты обоих игроков с клубом рассчитаны до 2022 года.
Не пропустите: Эвра принёс извинения за гомофобские высказывания в адрес футболистов ПСЖ. | http://soccernews.ru
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