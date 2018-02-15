Неймар и Мбаппе отдали лишь один пас на Кавани в игре против "Реала"

Форварды французского ПСЖ Неймар и Килиан Мбаппе отдали лишь один пас на своего партнера по линии атаки Эдинсона Кавани в первой игре 1/8 финала Лиги Чемпионов против мадридского "Реала".

В свою очередь уругваец, как информирует официальный сайт УЕФА, вчера и вовсе не пасовался с бразильцем и французом. Такое взаимодействие, как предполагают СМИ в Европе, свидетельствует о том, что напряженность в отношениях между атакующим трио парижан до сих пор присутствует.

Напомним, Слуцкий считает, что ПСЖ был сильнее "Реала". | soccernews.ru