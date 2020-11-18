Неймар и Мбаппе продлят контракты с ПСЖ при выполнении одного условия

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Неймар и Мбаппе продлят контракты с ПСЖ при выполнении одного условия

Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар и форвард Килиан Мбаппе продлят контракты, если клуб подпишет защитника мадридского "Реала" Серхио Рамоса, сообщает El Chiringuito.

По сведениям издания, Неймар позвонил Рамосу и пообещал ему остаться в клубе, если испанец станет игроком ПСЖ. Напомним, что контракт 34-летнего Рамоса с "Реалом" истекает летом 2021 года. Таким образом, французский клуб может подписать игрока бесплатно.

Что касается 28-летнего Неймара и 21-летнего Мбаппе, их контракты с "Пари Сен-Жермен" истекают летом 2022 года.

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