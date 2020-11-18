Неймар и Мбаппе продлят контракты с ПСЖ при выполнении одного условия
Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар и форвард Килиан Мбаппе продлят контракты, если клуб подпишет защитника мадридского "Реала" Серхио Рамоса, сообщает El Chiringuito.
По сведениям издания, Неймар позвонил Рамосу и пообещал ему остаться в клубе, если испанец станет игроком ПСЖ. Напомним, что контракт 34-летнего Рамоса с "Реалом" истекает летом 2021 года. Таким образом, французский клуб может подписать игрока бесплатно.
Что касается 28-летнего Неймара и 21-летнего Мбаппе, их контракты с "Пари Сен-Жермен" истекают летом 2022 года.
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|20
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|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
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|10
|Гранада
|19
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|Бетис
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|Леванте
|20
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|13
|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
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|Реал Вальядолид
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|22
|16
|Эйбар
|20
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|Сельта Виго
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|19
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|20
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|Эспаньол
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