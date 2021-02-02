Неймар и Мбаппе регулярно проводят время вместе

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Неймар и Мбаппе регулярно проводят время вместе

Нападающие "Пари Сен-Жермен" Неймар и Килиан Мбаппе дружат вне футбольного поля, сообщает France Football.

По сведениям издания, футболисты уважают друг друга, часто проводят время вместе, ходят в рестораны.

Ранее сообщалось, что 28-летний Неймар продлить с ПСЖ контракт, который истекает летом 2022 года. Решение бразильца может повлиять на 22-летнего Мбаппе, соглашение которого с парижским клубом также истекает через полтора года.

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