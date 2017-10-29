Неймар и Месси стали новой целью террористов

Теги лионель мессинеймар

Неймар и Месси стали новой целью террористовВингер французского ПСЖ Неймар и форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси стали новой целью террористов из ИГИЛ (запрещенной в России террористической группировки).

Так, в сети появилось следующее фото бразильца и аргентинца:

Под снимком было оставлено сообщение: "Вы не будете чувствовать себя в безопасности, пока мы не будем жить в мусульманских странах".

Напомним, сегодня Неймар посетил тренировку "Барселоны". | soccernews.ru

комментарии
Зенден

Ух как грозно) живите как хотите собаки немытые в своих горах и никто вас трогать не будет, уродцы никчемные.

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