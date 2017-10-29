Неймар и Месси стали новой целью террористов

Вингер французского ПСЖ Неймар и форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси стали новой целью террористов из ИГИЛ (запрещенной в России террористической группировки).

Так, в сети появилось следующее фото бразильца и аргентинца:

Под снимком было оставлено сообщение: " Вы не будете чувствовать себя в безопасности, пока мы не будем жить в мусульманских странах ".

Напомним, сегодня Неймар посетил тренировку "Барселоны". | soccernews.ru