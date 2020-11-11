Неймар и ПСЖ близки к продлению контракта до 2025 года

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Неймар и ПСЖ близки к продлению контракта до 2025 года

Неймар и ПСЖ ведут переговоры о подписании нового контракта. Об этом сообщает ESPN.

По данным источника, 28-летний бразилец готов продлить нынешнее соглашение до 2025 года с той же зарплатой, что и была - 32 млн евро в год.

Кроме того, Неймар обратился к спортивному директору ПСЖ Леонардо с просьбой предоставить ему определенные гарантии, касающиеся планов клуба. 

Нынешнее соглашение игрока с парижанами рассчитано до лета 2022 года.

Неймар выступает за ПСЖ с лета 2017 года, сыграл 91 матч, забил 72 гола и сделал 45 ассистов.

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