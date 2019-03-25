Неймар и ПСЖ начали переговоры о новом контракте

1 Теги псжнеймар

Неймар и ПСЖ начали переговоры о новом контракте

Нападающий ПСЖ Неймар в ближайшее время подпишет новый контракт с парижским клубом. Об этом информирует UOL.

Нынешнее соглашение действует до 2022 года. Руководство парижского клуба и бразилец уже вступили в переговоры о продлении контракта. 

Неймар стал игроком ПСЖ летом 2017 года за 222 миллиона евро, перейдя из "Барселоны".

В текущем сезоне Неймар участвовал в 13 матчах чемпионата Франции, отметившись 13 голами и 6 ассистами. Однако в феврале, в матче с "Олимпиком", футболист был травмирован и до сих пор восстанавливаешься.

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Комментарии

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петушалду
петушалду

Правильно, Неймар должен быть не в тени Месси до конца своих дней, без титулов Лиги Чемпионов и "Золотого мяча" !

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