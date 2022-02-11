Неймар и Рамос пропустят матч с "Ренном". Игра с "Реалом" - через четыре дня

Фото твиттер Серхио Рамоса

Центральный защитник ПСЖ Серхио Рамос и нападающий Неймар продолжают восстанавливаться после травм.

По этой причине испанец и бразилец не сыграют с "Ренном" в сегодняшнем матче 24-го тура Лиги 1.

Рамос в четверг возобновил тренировки, а Неймар работает в общей группе, но частично.

Напомним, что во вторник ПСЖ предстоит дома сразиться с мадридским "Реалом" в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Не пропустите: Почеттино: "Месси - гений. Такие футболисты рождаются раз в сто лет". | http://soccernews.ru