Неймар и Роналду снялись в совместной рекламе

Теги ювентуспсжнеймаркриштиану роналду

Неймар и Роналду снялись в совместной рекламе

Криштиану Роналду и Неймар приняли участие в съемках новой рекламы.

В протяжении всего видео лидеры "Ювентуса" и ПСЖ играли друг против друга в покер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@neymarjr, a sua "poker face" vale tudo…

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

В прошлом сезоне Роналду провел 43 игры, в которых отметился 28 голами и 13 ассистами.

На счету Неймара 23 забитых мяча и 11 результативных передач в 28 матчах.

Читайте также: Роналду: "Всегда готов к новому сезону, хочу отлично его провести". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ростов" одержал победу над "Оренбургом"

"Ростов" одержал победу над "Оренбургом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 38 90
2 Наполи Наполи 38 79
3 Аталанта Аталанта 38 69
4 Интер Милан Интер Милан 38 69
5 Милан Милан 38 68
6 Рома Рома 38 66
7 Торино Торино 38 63
8 Лацио Лацио 38 59
9 Сампдория Сампдория 38 53
10 Болонья Болонья 38 44
11 Сассуоло Сассуоло 38 43
12 Удинезе Удинезе 38 43
13 СПАЛ СПАЛ 38 42
14 Парма Парма 38 41
15 Кальяри Кальяри 38 41
16 Фиорентина Фиорентина 38 41
17 Дженоа Дженоа 38 38
18 Эмполи Эмполи 38 38
19 Фрозиноне Фрозиноне 38 25
20 Кьево Кьево 38 17
Полная таблица

топ-5 тегов