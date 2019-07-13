Неймар и Роналду снялись в совместной рекламе

Криштиану Роналду и Неймар приняли участие в съемках новой рекламы.

В протяжении всего видео лидеры "Ювентуса" и ПСЖ играли друг против друга в покер.

В прошлом сезоне Роналду провел 43 игры, в которых отметился 28 голами и 13 ассистами.

На счету Неймара 23 забитых мяча и 11 результативных передач в 28 матчах.

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