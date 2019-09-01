Неймар и Роналду в средневековой одежде сразились на световых мечах

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар и португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду снялись в рекламе португальского ТВ-сервиса.

В ролике футболисты футболисты в средневековой одежде сразились на шпагах и световых мечах из "Звездных войн".

В прошлом сезоне 34-летний Роналду провел за "Ювентус" 43 матча во всех турнирах, в которых забил 28 голов и отдал 10 результативных передач. На счету 27-летнего Неймара 23 мяча и 13 голевых передач в 28 поединках.

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