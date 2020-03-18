Неймар и Силва покинули расположение ПСЖ из-за коронавируса

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Неймар и Силва покинули расположение ПСЖ из-за коронавируса

Игроки ПСЖ - защитник Тиаго Силва и нападающий Неймар покинули расположение клуба и улетели в Бразилию, сообщает ESPN.

По сведениям издания, руководство французского клуба разрешило футболистам самым выбрать, где проходить карантин. Некоторые из игроков приняли решение остаться в Париже.

Чемпионат Франции на данный момент остановлен до 15 апреля из-за угрозы распространения болезни.

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