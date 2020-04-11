Неймар или Лаутаро Мартинес? Называем 3 причины, почему в "Барселоне" должен оказаться аргентинец, а не бразилец!

Действующий чемпион Испании продолжает выстраивать грандиозные планы на летнее трансферное окно. Финансовый кризис, вызванный пандемией коронавируса, пока не повлиял на желание руководства "блаугранас" усилить состав команды нападающим мирового уровня. Так как Луису Суаресу уже исполнилось 33 года, то именно поиск топ-форварда стал для "Кулес" приоритетной задачей. Основных кандидата два – это форвард ПСЖ Неймар, которого "Барса" упорно пытается вернуть после трех лет разлуки, а также представитель миланского "Интера" Лаутаро Мартинес. Переманить сразу обоих каталонцам, которые оказались перед большой дилеммой, будет крайне непросто – скорее всего, придется выбирать. Вспышка COVID-19 повлияла на финансовые возможности абсолютно всех клубов Европы – "Барселона" не стала исключением. Сейчас все идет к тому, что приоритетом для "сине-гранатовых" станет именно Лаутаро Мартинес. В пользу нападающего сборной Аргентины указывают сразу несколько факторов, убеждает Mundo Deportivo.



Во-первых, "Барса" крайне нуждается как раз в центрфорварде, на позиции которого и выступает 22-летний страйкер "нерадзурри". Луис Суарес, который много лет является основным игроком "блаугранас", открыто заявляет о необходимости поиска своего наследника. Почти все эксперты, да и сам уругваец, в восторге от игры Лаутаро и считают его идеальным кандидатом для каталонцев. К слову, в сезоне 2019/20 Мартинес забил 16 голов и отдал 4 ассиста в 31 матче. Этот показатель уже существенно лучше результатов Лаутаро по итогам предыдущей кампании (9+1 в 35 поединках). Во-вторых, в пользу аргентинца играет и финансовая сторона – как самого трансфера, так и зарплаты. Аргентинский форвард может покинуть "Интер" за 111 млн евро – при этом миланцы готовы пойти на уступки и снизить цену на Мартинеса, контракт которого рассчитан до 30 июня 2023 года. С Неймаром все куда сложнее – вряд ли в Париже согласятся отпустить бразильца за менее чем 150 млн евро, даже с учетом серьезного кризиса в футболе. Да и сами каталонцы хорошо помнят печальный опыт ведения переговоров с ПСЖ, который вряд ли пойдет с "Барсой" на любой компромисс.



Отдельно стоит выделить вопрос зарплаты. Лаутаро зарабатывает в "Интере" около 2 млн евро ежегодно – мягко говоря, посредственные цифры. Каталонцы готовы предложить серьезное повышение – в случае переезда на "Камп Ноу" оклад Мартинеса составит 7 млн ​​евро ежегодно. В свою очередь Неймар получает в Париже 36 млн евро за сезон от щедрых катарских владельцев клуба – очевидно, что "Барса" не сможет предложить бразильцу такую ​​же сумму, так как в нынешних реалиях клубы вынуждены считать каждый евро. Это подтверждает тот факт, что "Барселона" недавно была вынуждена снизить зарплату всем игрокам как футбольной, так и баскетбольной команд. До перехода в ПСЖ Ней получал в Каталонии около 25 млн и соглашался на такую ​​же зарплату после потенциального возвращения, но сейчас даже таких денег "блаугранас" не могут себе позволить. Очевидно, что ради возвращения на "Камп Ноу" 28-летний бразилец вынужден будет пойти практически на 50% уменьшение оклада – не факт, что Неймар, особенно его отец, согласятся на этот вариант.



В-третьих, Мартинес хочет играть с Месси не только в национальной команде, а это может стать козырем для "блаугранас" в переговорах с "Интером". Сам Месси в одном из интервью согласился, что его соотечественник мог бы усилить "Барселону". "Лаутаро очень похож на Луиса Суареса. Он классно владеет своим телом и отлично справляется с мячом. Безусловно, большие игроки легко адаптируются в любом клубе", – отмечал Лео. Конечно, Месси, по его же словам, был бы не против снова играть бок о бок и с Неймаром, но аргентинец понимает, что этот трансфер пока не выглядит реальным. Если буквально месяц назад шансы "Барселоны" получить и Лаутаро, и Неймара выглядели вполне приличными, то с тех пор многое изменилось не в лучшую сторону. Футбол еще долго не будет таким, как раньше – многомиллионные трансферы можно будет сосчитать на пальцах одной руки, ведь для всех без исключения настанет пора затянуть пояса.

Игорь Малиенко | soccernews.ru