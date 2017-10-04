Неймар из-за повреждения покинул тренировку сборной Бразилии

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Неймар из-за повреждения покинул тренировку сборной Бразилии

Нападающий сборной Бразилии Неймар из-за повреждения покинул тренировку национальной команды, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, 25-летний футболист получил ушибы в столкновениях с партнёрами по "селесао" Паулиньо и Диего Тарделли.

Пока неизвестно, насколько серьёзны проблемы со здоровьем у Неймара.

Напомним, что сборной Бразилии предстоят два матча квалификации ЧМ-2018 - 5 октября против Боливии и 11 октября против Чили. 

Не пропустите: Личный тренер Неймара по фитнесу включен в тренерский штаб сборной Бразилии. | http://soccernews.ru

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