Неймар из-за повреждения покинул тренировку сборной Бразилии

Нападающий сборной Бразилии Неймар из-за повреждения покинул тренировку национальной команды, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, 25-летний футболист получил ушибы в столкновениях с партнёрами по "селесао" Паулиньо и Диего Тарделли.

Пока неизвестно, насколько серьёзны проблемы со здоровьем у Неймара.

Напомним, что сборной Бразилии предстоят два матча квалификации ЧМ-2018 - 5 октября против Боливии и 11 октября против Чили.

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