Неймар избавился от ужасной прически

Нападающий сборной Бразилии Неймар принял критику в адрес своей прически и постригся, сообщает AFP.

Футболист вернулся к короткой стрижке и больше не выглядит так, словно носит макароны на голове.

Фото: прежняя прическа Неймара выглядела так.

Напомним, что во вторник 26-летний Неймар не смог завершить тренировку, поэтому в среду с утра его ожидал курс физиотерапии.

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