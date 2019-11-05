Неймар избежал наказания за удар болельщика после финала Кубка Франции
Прокуратура решила не наказывать форварда ПСЖ Неймара за то, что он ударил болельщика после финала Кубка Франции сезона 2018/19.
Напомним, что во время церемонии награждения бразилец атаковал фаната в ответ на оскорбления в свой адрес.
Санкции в отношении звёздного футболиста ограничились письменным предупреждением.
Ранее Неймар пропустил три матча ПСЖ - эту дисквалификацию на него наложила Федерация футбола Франции.
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|12
|27
|2
|Анжер
|12
|20
|3
|Нант
|12
|19
|4
|Марсель
|12
|19
|5
|Лилль
|12
|18
|6
|Бордо
|12
|18
|7
|Реймс
|12
|18
|8
|Сент-Этьен
|12
|18
|9
|Брест
|12
|17
|10
|Лион
|12
|16
|11
|Монпелье
|12
|16
|12
|Амьен
|12
|16
|13
|Ницца
|12
|16
|14
|Ренн
|11
|15
|15
|Монако
|12
|15
|16
|Дижон
|12
|12
|17
|Страсбур
|12
|12
|18
|Тулуза
|12
|12
|19
|Метц
|12
|12
|20
|Ним
|11
|11