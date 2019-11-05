Неймар избежал наказания за удар болельщика после финала Кубка Франции

Прокуратура решила не наказывать форварда ПСЖ Неймара за то, что он ударил болельщика после финала Кубка Франции сезона 2018/19.

Напомним, что во время церемонии награждения бразилец атаковал фаната в ответ на оскорбления в свой адрес.

Санкции в отношении звёздного футболиста ограничились письменным предупреждением.

Ранее Неймар пропустил три матча ПСЖ - эту дисквалификацию на него наложила Федерация футбола Франции.

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