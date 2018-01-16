Неймар издевательским финтом обыграл соперника на тренировке ПСЖ

Форвард французского ПСЖ Неймар на тренировке парижан по-издевательски обыграл одного из своих партнеров по команде. Вот как это было:

Напомним, Неймар хочет переманить в ПСЖ по одному игроку из "Реала" и "Барселоны". | soccernews.ru