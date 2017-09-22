Неймар извинился за инцидент с Кавани

Форвард ПСЖ Неймар извинился перед партнёрами по команде за инцидент с Эдинсоном Кавани, сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, 25-летний бразилец обратился к одноклубникам после тренировки, в качестве переводчика выступил его соотечественник Тьяго Силва.

Напомним, что конфликт между Неймаром и Кавани произошёл в матче 6-го тура Лиги 1 против "Лиона", когда новичок парижан пытался отобрать у уругвайца право на пробитие штрафного удара и пенальти.

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