Неймар извинился за неподобающее поведение

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Неймар извинился за неподобающее поведение

Нападающий ПСЖ Неймар принес извинения за неподобающее поведение. Об этом сообщает AS.

Напомним, в субботу, ПСЖ не смог обыграть "Ренн", проиграв по пенальти в Кубке Франции.

После конца матча футболисты парижского клуба традиционно поднимались на трибуны, чтобы получить награду финалистов. Проходя мимо одного из болельщиков Неймар ударил парня.

По информации издания, позже бразилец извинился за этот поступок.

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