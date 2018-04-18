Неймар: "К Чемпионату Мира буду в форме"

Теги бразилиянеймар

Неймар: "К Чемпионату Мира буду в форме"Форвард сборной Бразилии Неймар рассказал о своей готовности подойти в оптимальной форме к предстоящему Чемпионату Мира в России.

"Я буду в форме к Чемпионату Мира. У меня будет достаточно времени, чтобы залечить травму и подготовиться к Чемпионату Мира. Я перенес тяжелую травму, но я отдохнул - и это хорошая сторона истории. А вообще, у меня будет достаточно времени, чтобы подготовиться", - цитирует 26-летнего нападающего Tuttosport.

Напомним, Неймар уже диктует трансферные требования "Реалу". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Челси" едет в гости к "Бернли"

"Челси" едет в гости к "Бернли"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Египет 0 0
2 Россия 0 0
3 Саудовская Аравия 0 0
4 Уругвай 0 0
Группа B М О
1 Иран 0 0
2 Марокко 0 0
3 Португалия 0 0
4 Испания 0 0
Группа C М О
1 Австралия 0 0
2 Дания 0 0
3 Франция 0 0
4 Перу 0 0
Группа D М О
1 Аргентина 0 0
2 Хорватия 0 0
3 Исландия 0 0
4 Нигерия 0 0
Группа E М О
1 Бразилия 0 0
2 Коста-Рика 0 0
3 Швейцария 0 0
4 Сербия 0 0
Группа F М О
1 Германия 0 0
2 Южная Корея 0 0
3 Мексика 0 0
4 Швеция 0 0
Группа G М О
1 Бельгия 0 0
2 Англия 0 0
3 Панама 0 0
4 Тунис 0 0
Группа H М О
1 Колумбия 0 0
2 Япония 0 0
3 Польша 0 0
4 Сенегал 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов