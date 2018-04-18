Неймар: "К Чемпионату Мира буду в форме"

Форвард сборной Бразилии Неймар рассказал о своей готовности подойти в оптимальной форме к предстоящему Чемпионату Мира в России.

" Я буду в форме к Чемпионату Мира. У меня будет достаточно времени, чтобы залечить травму и подготовиться к Чемпионату Мира. Я перенес тяжелую травму, но я отдохнул - и это хорошая сторона истории. А вообще, у меня будет достаточно времени, чтобы подготовиться ", - цитирует 26-летнего нападающего Tuttosport.

Напомним, Неймар уже диктует трансферные требования "Реалу". | soccernews.ru