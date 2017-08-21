Неймар: "Когда я приехал в "Барселону", все начиналось хорошо, но потом..."

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Неймар: "Когда я приехал в "Барселону", все начиналось хорошо, но потом..."Бывший игрок "Барселоны" Неймар рассказал о том, что в структуре каталонского клуба работают специалисты, которые находятся не на своих местах.

Напомним, что летом Неймар перешел в ПСЖ за 222 миллиона евро.

"Когда я приехал в "Барселону", все начиналось хорошо, но потом... в руководстве клуба есть люди, которых не должно быть. Мне очень грустно от этого. У меня было четыре счастливых года, но "Барса" заслуживает гораздо лучшего. У меня осталось в каталонском клубе много друзей, я надеюсь, что у "Барсы "все будет лучше, и она вновь станет конкурентоспособной командой", - сказал он. 

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