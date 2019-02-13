Неймар консультировался с врачами "Барселоны" по поводу травмы ноги: стали известны подробности

Нападающий ПСЖ Неймар консультировался с врачами "Барселоны" по поводу травмы пятой плюсневой кости правой ноги, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, звёздный бразилец сам обратился к представителям медицинского штаба "сине-гранатовых", поскольку считает их качественными специалистами.

Врачи "Барсы" обследовали форварда и рекомендовали ему перенести операцию, однако футболист не воспользовался советом, отдав предпочтение лечению консервативными методами.

Напомним, что Неймар выступал за каталонский клуб с 2013 по 2017 год, после чего перебрался в ПСЖ за 222 миллиона евро.

Игрок получил травму 23 января в матче со "Страсбуром" и пропустит около 2,5 месяцев.

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