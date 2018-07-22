Неймар: "Контакты с другими клубами? Это спекуляции журналистов"

Ведущий форвард ПСЖ Неймар высказался о слухах, согласно которым он обсуждал с другими клубами свой уход из "Парк де Пренс".

"Контакты с другими клубами? Нет, ничего не было, это просто спекуляции прессы. Нужно спросить об этом тех, кто выдумывает такого рода слухи, ведь они больше знают о моей жизни, чем я. Я не могу ответить на этот вопрос, потому что ничего не происходило ", - цитирует 26-летнего нападающего парижан Le 10 Sport.

Напомним, Неймар поделился ожиданиями от старта нового сезона. | soccernews.ru