Неймар: "Контакты с другими клубами? Это спекуляции журналистов"

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Неймар: "Контакты с другими клубами? Это спекуляции журналистов"Ведущий форвард ПСЖ Неймар высказался о слухах, согласно которым он обсуждал с другими клубами свой уход из "Парк де Пренс".

"Контакты с другими клубами? Нет, ничего не было, это просто спекуляции прессы. Нужно спросить об этом тех, кто выдумывает такого рода слухи, ведь они больше знают о моей жизни, чем я. Я не могу ответить на этот вопрос, потому что ничего не происходило", - цитирует 26-летнего нападающего парижан Le 10 Sport.

Напомним, Неймар поделился ожиданиями от старта нового сезона. | soccernews.ru

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