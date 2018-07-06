Неймар, Коутиньо, Де Брюйне и Азар в стартовых составах Бразилии и Бельгии на матч ЧМ-2018

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Неймар, Коутиньо, Де Брюйне и Азар в стартовых составах Бразилии и Бельгии на матч ЧМ-2018

Стали известны составы сборных Бразилии и Бельгии на матч 1/4 финала Чемпионата Мира-2018.

Стоит отметить, что у бразильцев из-за дисквалификации отсутствует полузащитник Каземиро.

Бразилия: Алиссон, Тиаго Силва, Миранда, Марсело, Фагнер, Коутиньо, Паулиньо, Фернандиньо, Виллиан, Жезус, Неймар.

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Компани, Вертонген, Менье, Феллаини, Витсель, Шадли, Де Брюйне, Азар, Лукаку

Матч Бразилия - Бельгия начнется в 21:00.

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