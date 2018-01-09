Неймар - Коутиньо: "Эта прическа в моде?"

Нападающий ПСЖ Неймар поздравил и потроллил своего соотечественника полузащитника Филиппе Коутиньо, который перешел в "Барселону".

"Очень рад за тебя. Желаю тебе всяческих успехов. Уверен, ты будешь очень счастлив. И скажи мне, эта прическа в моде?", – написал Неймар, и прикрепил фотографию Коутиньо с его презентации в качестве игрока "Барселоны".

Фото: Прическа Коутиньо на презентации.

Напомним, что 25-летний Коутиньо стал игроком каталонского клуба за 120 миллионов евро.

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