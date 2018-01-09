Неймар - Коутиньо: "Эта прическа в моде?"

Теги псжбарселонанеймарфилиппе коутиньо

Неймар - Коутиньо: "Эта прическа в моде?"

Нападающий ПСЖ Неймар поздравил и потроллил своего соотечественника полузащитника Филиппе Коутиньо, который перешел в "Барселону".

"Очень рад за тебя. Желаю тебе всяческих успехов. Уверен, ты будешь очень счастлив. И скажи мне, эта прическа в моде?", – написал Неймар, и прикрепил фотографию Коутиньо с его презентации в качестве игрока "Барселоны".

Фото: Прическа Коутиньо на презентации.

Напомним, что 25-летний Коутиньо стал игроком каталонского клуба за 120 миллионов евро.

Не пропустите: Неймар попросил создателя игры PUGB предоставить ему отдельный сервер. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

И снова битва лондонских титанов: "Челси" и "Арсенал" сразятся в полуфинале Кубка Лиги

И снова битва лондонских титанов: "Челси" и "Арсенал" сразятся в полуфинале Кубка Лиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 16 42
2 Атлетико Мадрид 16 36
3 Валенсия 16 34
4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 16 29
6 Вильярреал 16 24
7 Жирона 16 23
8 Эйбар 16 21
9 Хетафе 16 20
10 Реал Сосьедад 16 20
11 Леганес 15 20
12 Сельта Виго 16 18
13 Атлетик Бильбао 16 18
14 Бетис 15 18
15 Леванте 16 17
16 Эспаньол 16 17
17 Депортиво Ла-Корунья 16 15
18 Алавес 16 12
19 Малага 15 11
20 Лас Пальмас 16 11
Полная таблица

топ-5 тегов