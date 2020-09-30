Неймар - крупнейший неплательщик налогов в Испании



Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар является крупнейшим неплательщиком налогов в Испании, сообщает Abc.es.

По сведениям издания, долг бразильца составляет 34,6 миллионов евро. Испанская налоговая подозревает Неймара в уклонении от уплаты налогов при продлении контракта с "Барселоной", а также переходе в ПСЖ.

28-летний Неймар выступает за ПСЖ с 2017 года. Всего он провел за французский клуб 87 матчей во всех турнирах, забил 70 голов и отдал 41 результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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