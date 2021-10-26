Неймар лестно высказался о Верратти
Фото: инстаграм Верратти/Автор неизвестен
Бразильский форвард "Пари Сен-Жермен" Неймар высказался об итальянском хавбеке парижан Марко Верратти в контексте тех футболистов ПСЖ, которые удивили его больше остальных.
«Их двое – Мбаппе и Верратти. Мбаппе – молодой, быстрый, отличный игрок. Я знал, что Верратти – великолепный игрок, но не знал, что он настолько изумителен. Гений.
Он – один из лучших полузащитников, с которыми я играл, наряду с Хави и Иньестой", – сказал Неймар.
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