Неймар лидирует сразу в четырех личных показателях на ЧМ-2018

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Неймар лидирует сразу в четырех личных показателях на ЧМ-2018Форвард сборной Бразилии Неймар лидирует сразу в четырех личных показателях на Чемпионате Мира в России.

Так, 26-летний нападающий "селесао" нанес больше всех ударов по воротам - 23 и в створ ворот - 12, создал для партнеров по команде наибольшее количество голевых моментов - 16 и заработал на себе больше всех фолов - 23.

Напомним,  Неймар признан лучшим игроком матча Бразилия - Мексика. | soccernews.ru

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