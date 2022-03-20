Неймар, Мбаппе и Головин получили низкие оценки за матч ПСЖ - "Монако"
Фото: инстаграм Неймара/Автор неизвестен
Издание L’Equipe выставило оценки футболистам "Монако" и ПСЖ за матч 29-го тура чемпионата Франции. Победу в поединке одержали монегаски со счетом 3:0.
Нападающий ПСЖ Неймар вместе с еще несколькими партнерами получил самую низкую оценку - "двойку". Его одноклубник форвард Килиан Мбаппе получил "тройку". Российский полузащитник "Монако" Александр Головин удостоился оценки "4". Лучшим стал нападающий "Монако" Виссам Бен-Йеддер – 8.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13