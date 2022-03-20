Неймар, Мбаппе и Головин получили низкие оценки за матч ПСЖ - "Монако"

Фото: инстаграм Неймара/Автор неизвестен

Издание L’Equipe выставило оценки футболистам "Монако" и ПСЖ за матч 29-го тура чемпионата Франции. Победу в поединке одержали монегаски со счетом 3:0.

Нападающий ПСЖ Неймар вместе с еще несколькими партнерами получил самую низкую оценку - "двойку". Его одноклубник форвард Килиан Мбаппе получил "тройку". Российский полузащитник "Монако" Александр Головин удостоился оценки "4". Лучшим стал нападающий "Монако" Виссам Бен-Йеддер – 8.

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