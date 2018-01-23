Неймар, Мбаппе и Мотта не помогут ПСЖ в матче с "Генгамом"

Несколько футболистов ПСЖ пропустят матч 1/16 финала Кубка Франции против "Генгама", сообщает официальный твиттер клуба.

Главный тренер парижан Унаи Эмери не включил в заявку на матч нападающих Неймара и Килиана Мбаппе, а также полузащитника Тьяго Мотту.

Неймар испытывает проблемы с бедром, Мбаппе получил повреждение головы в матче Лиги 1 с "Лионом" (1:2), Мотта продолжает восстанавливаться по индивидуальной программе.

Матч ПСЖ - "Генгам" состоится 24 января и начнется в 20:30 мск.

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