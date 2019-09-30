Неймар, Мбаппе и Верратти посетили день рождения топ-модели

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Неймар, Мбаппе и Верратти посетили день рождения топ-модели

Футболисты ПСЖ - нападающие ПСЖ Неймар и Килиан Мбаппе, а также полузащитник Марко Верратти сразу после матча чемпионата Франции с "Бордо" (1:0) побывали на дне рождения французской топ-модели Синди Бруны.

Торжественное мероприятие состоялось в отеле Lutetia в Париже.

Напомним, что в матче с "Бордо" Неймар забил единственный гол.

В нынешнем сезоне 27-летний Неймар провел за ПСЖ четыре матча во всех турнирах и забил три мяча. На счету 20-летнего Мбаппе два гола и две результативные передачи в пяти поединках.

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