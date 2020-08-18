Неймар, Мбаппе и Забитцер - в старте на матч "РБ Лейпциг" - ПСЖ

Тренерские штабы "РБ Лейпциг" и ПСЖ огласили стартовые составы на матч 1/2 финала Лиги Чемпионов.

"РБ Лейпциг": Гулачи, Анхелиньо, Упамекано, Забитцер, Кампль, Лаймер, Мюкиле, Клостерманн, Нкунку, Ольмо, Поульсен.

ПСЖ: Рико, Керер, Т. Силва, Кимпембе, Бернат, Паредес, Маркиньос, Эррера, Неймар, Мбаппе, Ди Мария.

Встреча состоится сегодня, 18 августа, и начнется - в 22:00 (мск).

Не пропустите: ПСЖ вступил в борьбу за Месси| http://soccernews.ru