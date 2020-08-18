Неймар, Мбаппе и Забитцер - в старте на матч "РБ Лейпциг" - ПСЖ
Тренерские штабы "РБ Лейпциг" и ПСЖ огласили стартовые составы на матч 1/2 финала Лиги Чемпионов.
"РБ Лейпциг": Гулачи, Анхелиньо, Упамекано, Забитцер, Кампль, Лаймер, Мюкиле, Клостерманн, Нкунку, Ольмо, Поульсен.
ПСЖ: Рико, Керер, Т. Силва, Кимпембе, Бернат, Паредес, Маркиньос, Эррера, Неймар, Мбаппе, Ди Мария.
Встреча состоится сегодня, 18 августа, и начнется - в 22:00 (мск).
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