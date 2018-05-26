Неймар мечтает поиграть под руководством Гвардиолы

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Неймар мечтает поиграть под руководством ГвардиолыНападающий ПСЖ Неймар мечтает поработать под руководством Хосепа Гвардиолы, который сейчас возглавляет "Манчестер Сити". 

"Я хотел поработать с Гвардиолой. Я перешел через год после того, как он ушел. Я действительно хочу работать с ним", - сказал он..

По данным СМИ, Неймар может перейти в "Реал" ближайшим летом.

Читайте: "Барселона" приступила к переговорам по трансферу "нового Неймара" | http://soccernews.ru

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