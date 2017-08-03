Неймар: "Меня покорили амбиции ПСЖ"

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Неймар: "Меня покорили амбиции ПСЖ"

Бразильский нападающий Неймар прокомментировал свой переход в ПСЖ.

"Я очень рад присоединиться к ПСЖ. С того времени, как я переехал в Европу, этот клуб стал одним из наиболее амбициозных. Я хочу помочь клубу выигрывать трофеи. Меня покорили амбиции ПСЖ, они дают много страсти и энергии. Я готов к новому вызову и сделаю все, чтобы побеждать с новым клубам. Надеюсь, что смоги принести счастье миллионам поклонникам ПСЖ во всем мире", - приводит слова Неймара официальный сайт клуба.

Напомним, что 25-летний Неймар подписал с ПСЖ контракт до лета 2022 года.

Не пропустите: ПСЖ объявил о переходе Неймара. | http://soccernews.ru

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Интересно какие отступные в новом контракте)))

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