Неймар: "Меня покорили амбиции ПСЖ"

Бразильский нападающий Неймар прокомментировал свой переход в ПСЖ.

"Я очень рад присоединиться к ПСЖ. С того времени, как я переехал в Европу, этот клуб стал одним из наиболее амбициозных. Я хочу помочь клубу выигрывать трофеи. Меня покорили амбиции ПСЖ, они дают много страсти и энергии. Я готов к новому вызову и сделаю все, чтобы побеждать с новым клубам. Надеюсь, что смоги принести счастье миллионам поклонникам ПСЖ во всем мире", - приводит слова Неймара официальный сайт клуба.

Напомним, что 25-летний Неймар подписал с ПСЖ контракт до лета 2022 года.

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