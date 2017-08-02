Неймар: "Месси, я буду скучать по тебе"

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Неймар: "Месси, я буду скучать по тебе"
Нападающий "Барселоны" Неймар ответил форварду Лионелю Месси, который сегодня попрощался с ним через соцсети.

"Спасибо, брат. Я буду скучать по тебе", - написал Неймар в Инстаграме.

Напомним, что 25-летний Неймар в ближайшее время перейдет в ПСЖ.

Не пропустите: Месси в инстаграме попрощался с Неймаром. | http://soccernews.ru

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