Неймар: "Месси, я буду скучать по тебе"



Нападающий "Барселоны" Неймар ответил форварду Лионелю Месси, который сегодня попрощался с ним через соцсети.

"Спасибо, брат. Я буду скучать по тебе", - написал Неймар в Инстаграме.

Напомним, что 25-летний Неймар в ближайшее время перейдет в ПСЖ.

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