Неймар мог поиграть в чемпионате Украины

Нападающий сборной Бразилии и ПСЖ Неймар в свое время мог стать игроком "Шахтера".

"Горняки" первыми сделали официальный запрос по трансферу бразильского форварда.

Переговоры завершились неудачно, так как в "Сантосе" планировали в будущем продать его за огромную сумму.

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