Неймар: "Мои отношения с фанатами ПСЖ похожи на отношения с девушкой"
Форвард ПСЖ Неймар рассказал, что думает о своем конфликте с болельщиками клуба, которые агрессивно настроены против него. Об этом сообщает Get French Football News.
Ранее сообщалось, что фанаты перед матчем ЛЧ с "Реалом" призывали бразильца убираться из французского клуба.
"Мои отношения с фанатами ПСЖ похожи на отношения с девушкой. Когда все плохо - ты не говоришь с ней. Но потом с большой любовью все вернется. Для успеха ПСЖ я жизнь отдам", - сказал Неймар.
В этом сезоне футболист отметился 3 голами в 4 матчах Лиги 1. ПСЖ с 18 очками возглавляют турнирную таблице чемпионата Франции.
А еще: Неймар снова принес ПСЖ победу в чемпионате Франции| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Стала известна бригада арбитров, которая будет работать на матче Лиги Чемпионов "Локомотив" - "Атлетико"
-
Пике прокомментировал слухи о конфликте команды с руководством "Барселоны"
-
Смолов извинился перед Семаком за резкие комментарии во время матча
-
Лэмпард рассказал о состоянии травмированного Канте
-
Левандовски установил очередной рекорд в Бундеслиге
Лента новостей
-
ЦСКА разгромил "Урал" и возглавил турнирную таблицу РПЛ
-
Уткин прокомментировал игру Лунева в матче "Локомотив" - "Зенит"
-
Молодежная команда "Арсенала" разгромила "Краснодар"
-
Гвардиола поделился мыслями о конкуренции с "Ливерпулем"
-
Гончаренко сказал, что ЦСКА не думает о потенциальном лидерстве в РПЛ
-
Жоау Мариу отметил важность результата и поблагодарил болельщиков "Локомотива" за поддержку
-
Сульшер - о неудачах "МЮ": "Рим не построили за один день"
-
СМИ: Санчеса недолюбливали некоторые игроки "Манчестер Юнайтед"
-
Крыховяк прокомментировал победный матч "Локомотива" с "Зенитом"
-
Стала известна бригада арбитров, которая будет работать на матче Лиги Чемпионов "Локомотив" - "Атлетико"
-
Пике прокомментировал слухи о конфликте команды с руководством "Барселоны"
-
Куртуа признался, что его не задевает критика
-
Дом Каземиро ограбили во время матча с "Атлетико"
-
Смолов извинился перед Семаком за резкие комментарии во время матча
-
Неймар: "Мои отношения с фанатами ПСЖ похожи на отношения с девушкой"
-
Чалов и Влашич - в старте ЦСКА на матч с "Уралом"
-
Лэмпард рассказал о состоянии травмированного Канте
-
Погба и еще несколько игроков "МЮ" пропустили командный ужин
-
Облак высказался о матче "Атлетико" - "Реал"
-
Симеоне прокомментировал ничейный матч с "Реалом"