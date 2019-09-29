Неймар: "Мои отношения с фанатами ПСЖ похожи на отношения с девушкой"

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Неймар: "Мои отношения с фанатами ПСЖ похожи на отношения с девушкой"

Форвард ПСЖ Неймар рассказал, что думает о своем конфликте с болельщиками клуба, которые агрессивно настроены против него. Об этом сообщает Get French Football News.

Ранее сообщалось, что фанаты перед матчем ЛЧ с "Реалом" призывали бразильца убираться из французского клуба.

"Мои отношения с фанатами ПСЖ похожи на отношения с девушкой. Когда все плохо - ты не говоришь с ней. Но потом с большой любовью все вернется. Для успеха ПСЖ я жизнь отдам", - сказал Неймар.

В этом сезоне футболист отметился 3 голами  в 4 матчах Лиги 1. ПСЖ с 18 очками возглавляют турнирную таблице чемпионата Франции.

А еще: Неймар снова принес ПСЖ победу в чемпионате Франции| http://soccernews.ru
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