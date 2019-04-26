Неймар: "Мой стиль игры приводит болельщиков на стадион"

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Неймар: "Мой стиль игры приводит болельщиков на стадион"

Нападающий ПСЖ Неймар рассказал, какую роль играет на поле. Об этом сообщает El Mundo.

"Когда я играю, я ищу лучшего себя. Я всегда иду в обводку и ищу на поле лучшего себя. Меня иногда бесит критика моей игры. Мой стиль игры приводит болельщиков на стадион.

На мне часто нарушают правила, это связано с нервными соперниками", - сказал Неймар. 

В этом сезоне футболист участвовал в 13 матчах в чемпионате Франции, отметившись 13 голами и 7 ассистами.

ПСЖ располагается на 1 месте в турнирной таблице АПЛ.

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