Неймар может быть дисквалифицирован до конца года из-за расизма
Форвард ПСЖ Неймар и защитник "Марселя" Альваро Гонсалес могут быть дисквалифицированы до конца сезона из-за конфликта. Об этом сообщает L'Equipe.
По данным издания, если руководство Лиги 1 сочтет оскорбительным высказывания игроков, то оба футболиста будут дисквалифицированы на 8-10 матчей. Неймар и Гонсалес позволили расистские высказывания в адрес других игроков.
Таким образом, Неймар и Гонсалес могут выбыть до конца календарного года.
Ранее бразильца уличили в оскорблениях японского защитника Хироки Сакаи. Утверждается, что в ходе матча Неймар назвал его китайским дерьмом. Гонсалес в свою очередь назвал бразильца обезьяной.
А еще: Неймар назвал "сраным китайцем" японского защитника "Марселя" Сакаи| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13