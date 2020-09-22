Неймар может быть дисквалифицирован до конца года из-за расизма

Форвард ПСЖ Неймар и защитник "Марселя" Альваро Гонсалес могут быть дисквалифицированы до конца сезона из-за конфликта. Об этом сообщает L'Equipe.



По данным издания, если руководство Лиги 1 сочтет оскорбительным высказывания игроков, то оба футболиста будут дисквалифицированы на 8-10 матчей. Неймар и Гонсалес позволили расистские высказывания в адрес других игроков.



Таким образом, Неймар и Гонсалес могут выбыть до конца календарного года.

Ранее бразильца уличили в оскорблениях японского защитника Хироки Сакаи. Утверждается, что в ходе матча Неймар назвал его китайским дерьмом. Гонсалес в свою очередь назвал бразильца обезьяной.

А еще: Неймар назвал "сраным китайцем" японского защитника "Марселя" Сакаи| http://soccernews.ru