Неймар может не сыграть против "Анжера"

Нападающий ПСЖ Неймар рискует пропустить игру против "Анжера".

Как сообщает L’Equipe, игрок травмировал бедро в матче против "Андерлехта".

Решение об участии Неймара в матче будет приниматься завтра.

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